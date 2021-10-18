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Haberler Yaşam Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 08:50

Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Antalya'da akraba dehşeti yaşandı. Enişte, sokak ortasında kayınbiraderini bıçakladı. Çevredekiler ise saldırganı linç etmeye çalıştı. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Korkunç olay, bugün Antalya Kepez'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı.

Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayınbiraderini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı.

Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

Antalya’da korkunç manzara: Enişte kayınbiraderini delik deşik etti!

Vatandaşlar, yere yatırdıkları Ramazan U.'yu 'Vurun, vurun, Sen de öyle geber' diyerek tekme ve yumruklarla darp etti, ardından polise haber verdi.

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