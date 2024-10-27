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Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:03

Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

Antalya'nın kepez ilçesinde yerleşim yerine yakın bir noktada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı anlarda vatandaşlar alevlerin ikametlere sıçramaması için yangına kova ve hortumlarla canla başla müdahale ederken, evinin yanındaki odunluğu alevler içerisinde kalan kadın gözyaşları eşliğinde alevleri hortumla söndürmeye çalıştı. İşte haberin detayları…

İHA
Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

Korkutan yangın Antalya'nın kepez ilçesinde ormanlık alana ve yerleşim yerine yakın bir noktada meydana geldi.

Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

Yangın kısa sürede büyüyerek ikametlere doğru yöneldi.

Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!

"EVİM YANDI"

Alevlerin evlere yaklaştığını gören mahalle sakinleri kovalar ve hortumlarla yangına müdahale ederek alevlerin ikametlere sıçramasının önüne geçmeye çalıştı.

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