Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
16:03
Antalya’da korkutan yangın: Gözyaşları eşliğinde yangına müdahale etmeye çalıştı!
Antalya'nın kepez ilçesinde yerleşim yerine yakın bir noktada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı anlarda vatandaşlar alevlerin ikametlere sıçramaması için yangına kova ve hortumlarla canla başla müdahale ederken, evinin yanındaki odunluğu alevler içerisinde kalan kadın gözyaşları eşliğinde alevleri hortumla söndürmeye çalıştı. İşte haberin detayları…