HaberlerYaşamAntalya'da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:39Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:42
Antalya'da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı
Antalya'da pitbull cinsi bir köpek, 11 aylık bebeğe saldırarak yanağını ve kulağını kopardı, çocuğunu kurtarmak isteyen babanın da kolu ve bacağını yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve bebeğine onlarca dikiş atıldı. Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirten baba, bebeğinin halen olayın şokunda olduğunu ifade ederek, "Hayatı boyunca taşıyacağı bir iz kalacak. Oğlum yavru kedi görünce bile korkuyor" dedi.