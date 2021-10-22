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Haberler Yaşam Antalya'da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:42

Antalya'da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı

Antalya'da pitbull cinsi bir köpek, 11 aylık bebeğe saldırarak yanağını ve kulağını kopardı, çocuğunu kurtarmak isteyen babanın da kolu ve bacağını yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve bebeğine onlarca dikiş atıldı. Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirten baba, bebeğinin halen olayın şokunda olduğunu ifade ederek, "Hayatı boyunca taşıyacağı bir iz kalacak. Oğlum yavru kedi görünce bile korkuyor" dedi.

İHA
Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı
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Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar'ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi.

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Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı

İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle birlikte marketin önüne geldi. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı.

Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı

Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı.

Antalya’da pitbull dehşeti! 11 aylık bebeği parçaladı

Ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeği, onlarca dikiş atıldıktan sonra taburcu edilip evlerine geri döndü. Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

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