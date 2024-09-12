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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:22

Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay Antalya'da, meydana geldi. Bir sitenin yöneticisi 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi 47 yaşındaki Savaş Temirhanoğulları tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü. Silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları 17 yaşındaki İ.T., uyandığında annesini kanlar içinde buldu. İşte haberin detayları…

DHA
Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi.

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Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu.

Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

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