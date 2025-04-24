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Antalya'daki kan donduran olayda flaş gelişme! "Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!"
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:52
Antalya'daki kan donduran olayda flaş gelişme! "Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!"
Antalya'nın Kepez ilçesinde 2020 yılında çalıştığı iş yerinde 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığını iddia eden Vedat Kurt'un (22) davasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Kurt'un vücudundaki yara izlerinin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair kesin bir tespit yapılamadığı belirtildi. İşkence anlarının sanıkların telefonlarında kaydedildiğini vurgulayan Kurt, "Deliller ortada ama..." ifadelerini kullandı.