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Haberler Yaşam Antalya'daki kan donduran olayda flaş gelişme! "Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!"
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:52

Antalya'daki kan donduran olayda flaş gelişme! "Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!"

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2020 yılında çalıştığı iş yerinde 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığını iddia eden Vedat Kurt'un (22) davasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Kurt'un vücudundaki yara izlerinin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair kesin bir tespit yapılamadığı belirtildi. İşkence anlarının sanıkların telefonlarında kaydedildiğini vurgulayan Kurt, "Deliller ortada ama..." ifadelerini kullandı.

DHA
Antalya’daki kan donduran olayda flaş gelişme! Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden 2020'de Antalya'ya çalışmak için gelen Vedat Kurt, Kepez'deki bir sanayi sitesinde oto bakım atölyesinde işe başladı. Yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre maaşını eksik almaya başladı.

Antalya’daki kan donduran olayda flaş gelişme! Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!

MAAŞ ANLAŞMAZLIĞI İŞKENCEYLE BİTTİ

Birikmiş 70 bin TL alacağını talep edince patronundan olumsuz yanıtlar alan Kurt, iş yerinde bulunan 15 bin TL'yi alarak İstanbul'a gitti. Ailesinin uyarısıyla parayı geri teslim etmek için Antalya'ya dönen Kurt, burada A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanarak depoya kilitlendi.

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Antalya’daki kan donduran olayda flaş gelişme! Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!

3 gün boyunca işkence gördüğünü iddia eden Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı ve ağzına zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, bu vahşeti cep telefonlarıyla kayda aldı.

Antalya’daki kan donduran olayda flaş gelişme! Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!

DELİLLER SANIKLARIN TELEFONUNDA

Kurt, işkence sonrası şüphelilerin gözetiminde iş yerinde çalışmaya devam etti. Bu süreçte, bir sanığın telefonunun şifresini öğrenerek işkence anlarına ait fotoğrafları ve videoları kendi cihazına aktardı. Memleketi Suruç'a kaçan Kurt, delillerle birlikte Suruç ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulundu. Şüpheliler hakkında dava açıldı, ancak kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldılar. Kurt, sanıkların kendisini tehdit etmeye devam ettiğini ve şikayetinden vazgeçmesi için baskı yaptığını belirtti.

Antalya’daki kan donduran olayda flaş gelişme! Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!

ADLİ TIP RAPORU TARTIŞMA YARATTI

Davanın son duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Kurt'un vücudunda ciddi yara izleri tespit edildiği, ancak bu izlerin işkenceye mi yoksa başka bir olaya mı bağlı olduğunun tıbbi belgeler eksikliği nedeniyle belirlenemediği ifade edildi.