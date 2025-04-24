Antalya'daki kan donduran olayda flaş gelişme! "Ağzıma böcek koyup dişimi kırdılar!"

DELİLLER SANIKLARIN TELEFONUNDA



Kurt, işkence sonrası şüphelilerin gözetiminde iş yerinde çalışmaya devam etti. Bu süreçte, bir sanığın telefonunun şifresini öğrenerek işkence anlarına ait fotoğrafları ve videoları kendi cihazına aktardı. Memleketi Suruç'a kaçan Kurt, delillerle birlikte Suruç ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulundu. Şüpheliler hakkında dava açıldı, ancak kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldılar. Kurt, sanıkların kendisini tehdit etmeye devam ettiğini ve şikayetinden vazgeçmesi için baskı yaptığını belirtti.

