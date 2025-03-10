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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:14

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvim belli oldu. Üniversite eğitimle uzaktan öğretimle devam eden adaylar bahar dönemi akademik takvimin belli olmasının ardından yeni dönemde kaydını yaptıran öğrenciler, sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt sürecinin sona ermesinin ardından bahar dönemi takvimiyle sınav tarihleri araştırılıyor. Yeni dönemde lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan eğitimle devam edecek olanlar vize ve final tarihlerini merakla bekleniyor. Bahar dönemi takvimiyle birlikte yaz okulu tarihleri de netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, tüm sınav tarihleri!

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.