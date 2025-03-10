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AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
13:14
AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvim belli oldu. Üniversite eğitimle uzaktan öğretimle devam eden adaylar bahar dönemi akademik takvimin belli olmasının ardından yeni dönemde kaydını yaptıran öğrenciler, sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 takvimi...