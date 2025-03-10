AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt sürecinin sona ermesinin ardından bahar dönemi takvimiyle sınav tarihleri araştırılıyor. Yeni dönemde lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan eğitimle devam edecek olanlar vize ve final tarihlerini merakla bekleniyor. Bahar dönemi takvimiyle birlikte yaz okulu tarihleri de netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, tüm sınav tarihleri!