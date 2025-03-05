AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt süreci tamamlandı. Kayıt işlemleri sonrasında, öğrenciler sınav tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı. AÖF sınav takvimine göre vize, final sınav tarihleri belirlenirken, yaz okulu sınav tarihleri de açıklandı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, tüm sınav tarihleri!