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AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:39
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvimi açıkladı. Açıköğretim öğrencileri için kritik tarihler belirlendi ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Yeni dönemde kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, sınav tarihlerini de sorgulanmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2025 bahar dönemi takvimi...