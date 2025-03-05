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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:39

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvimi açıkladı. Açıköğretim öğrencileri için kritik tarihler belirlendi ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Yeni dönemde kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, sınav tarihlerini de sorgulanmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2025 bahar dönemi takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt süreci tamamlandı. Kayıt işlemleri sonrasında, öğrenciler sınav tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı. AÖF sınav takvimine göre vize, final sınav tarihleri belirlenirken, yaz okulu sınav tarihleri de açıklandı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, tüm sınav tarihleri!

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman, hangi gün?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.