Haberler
Yaşam
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
22:32
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi akademik takvimini açıkladı. Açıköğretim programlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, güz dönemi final sınavlarını tamamladıktan sonra yeni döneme yönelik kayıt işlemlerini gündemine aldı. Bu kapsamda, 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme tarihleri ve sınav programı yayımlandı. AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?