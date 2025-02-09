AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından güz dönemi sona erdi. Bahar dönemine devam etmek isteyen öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi akademik takvimi yayınlandı. Peki, öğrenciler 2025 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihlerde gerçekleştirecek? İşte, ayrıntılar...