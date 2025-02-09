Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:32

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi akademik takvimini açıkladı. Açıköğretim programlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, güz dönemi final sınavlarını tamamladıktan sonra yeni döneme yönelik kayıt işlemlerini gündemine aldı. Bu kapsamda, 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme tarihleri ve sınav programı yayımlandı. AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından güz dönemi sona erdi. Bahar dönemine devam etmek isteyen öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi akademik takvimi yayınlandı. Peki, öğrenciler 2025 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihlerde gerçekleştirecek? İşte, ayrıntılar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi 2025 Bahar dönemi ders kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak yapılmaktadır. Öğrenciler, "ders ekle/sil" bölümüne girerek derslerini seçebilir ve kayıtlarını güncelleyebilirler. Kayıt yenileme işlemi, belirtilen tarihler arasında tamamlanmalıdır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA