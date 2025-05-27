AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre geçme ya da yaz okuluna kalma durumlarını değerlendirecek. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?