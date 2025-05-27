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AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
15:55
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Öğrencilerin yıl sonu başarı notunu büyük oranda etkileyen bu sınavların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Dönem sonu sınavı (final) notları ortalamaya %70 oranında yansıyacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.