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Haberler Yaşam AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:55

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Öğrencilerin yıl sonu başarı notunu büyük oranda etkileyen bu sınavların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Dönem sonu sınavı (final) notları ortalamaya %70 oranında yansıyacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre geçme ya da yaz okuluna kalma durumlarını değerlendirecek. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden en az 2 hafta sonra erişime açılıyor. Anadolu Üniversitesi'nden resmi bir sonuç tarihi açıklanmadı.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?