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Haberler Yaşam AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 12:55

AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği kritik sınav öncesinde tarih, saat ve sınav kuralları gibi bilgiler kontrol ediliyor. Final dönemine hazırlanan adaylar, dersleri geçmek için yoğun tempoda çalışırken, sınava dair tüm güncel bilgileri yakından takip ediyor. Peki, 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınavları ne zaman, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

AÖF sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler planlarını yaptı. Sınav merkezleri, salon bilgileri ve oturum saatlerini içeren giriş belgesi, sınava katılım için zorunlu. Anadolu Üniversitesi sisteminde açıktan lisans ve önlisans programlarını tamamlayanlar tarihleri ajandalarına kaydetti. Peki; 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı Akademik Takvime göre Bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

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AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Fakültenin öğrencileri e-devlet sistemini kullanarak sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor:

https://www.turkiye.gov.tr/anadolu-universitesi-aof-ogrencileri-sinava-giris-belgesi adresinden belgelere ulaşmak mümkün.

Belgelere https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden de erişilebiliyor.

AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Bahar dönemi final sınavlarıyla birlikte 25 Mayıs itibarıyla son bulacak. Daha sonra derslerini yaz okulunda vermek isteyen öğrenciler için sınav tarihi 16 Ağustos 2025 olacak.

AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri