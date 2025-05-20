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AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
12:55
AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği kritik sınav öncesinde tarih, saat ve sınav kuralları gibi bilgiler kontrol ediliyor. Final dönemine hazırlanan adaylar, dersleri geçmek için yoğun tempoda çalışırken, sınava dair tüm güncel bilgileri yakından takip ediyor. Peki, 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınavları ne zaman, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?