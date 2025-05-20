AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 Bahar AÖF dönem sonu sınav tarihleri

AÖF sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler planlarını yaptı. Sınav merkezleri, salon bilgileri ve oturum saatlerini içeren giriş belgesi, sınava katılım için zorunlu. Anadolu Üniversitesi sisteminde açıktan lisans ve önlisans programlarını tamamlayanlar tarihleri ajandalarına kaydetti. Peki; 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?