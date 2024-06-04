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Haberler Yaşam AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:01

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt aramaya başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarih için fakülteden gelecek resmi açıklamalara odaklandı. 2024 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı değerlendirme işlemleri tamamlanması ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar AÖF final sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavlarda değerlendirme aşamasında 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı…

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim sınavlarının sonuçları genellikle 15 gün içerisinde erişime açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının Haziran ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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