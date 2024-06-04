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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
12:01
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt aramaya başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarih için fakülteden gelecek resmi açıklamalara odaklandı. 2024 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı değerlendirme işlemleri tamamlanması ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?