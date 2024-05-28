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AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:25
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bitirme sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı takip ediliyor. Öğrenciler, ders geçme notu üzerinden kendi puanlarını değerlendirmeye hazırlanıyor. Öte yandan sınav soruları ve cevap anahtarı da beklenenler arasında. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?