AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak. AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.

Kitapçıklar henüz paylaşılmadı.