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Haberler Yaşam AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:25

AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bitirme sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı takip ediliyor. Öğrenciler, ders geçme notu üzerinden kendi puanlarını değerlendirmeye hazırlanıyor. Öte yandan sınav soruları ve cevap anahtarı da beklenenler arasında. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bahar dönemi açıköğretim sınavları açıklandı mı öğrencilerin gündeminde. Yüzde 70 oranında etkili olacak finallerin ardından yeni seneye hazırlık yapılacak. AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak. AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.

Kitapçıklar henüz paylaşılmadı.

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AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.

AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF final sonuçları sorgulama: 2024 Bahar Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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