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Giriş Tarihi: 07.01.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:32

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için giriş belgesi yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, yanıtı!

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?

2024-2025 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından gözler final tarihlerine çevrildi. Sınavın gerçekleşmesine 1 hafta kala erişime açılması beklenen sınava giriş belgesi için de araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman? İşte, detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, ERİŞİME AÇILDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında AÖF öğrenci girişi ile sistemden sınav giriş bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?
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