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AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
13:32
AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için giriş belgesi yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, yanıtı!