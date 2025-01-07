2024-2025 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından gözler final tarihlerine çevrildi. Sınavın gerçekleşmesine 1 hafta kala erişime açılması beklenen sınava giriş belgesi için de araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman? İşte, detaylar...