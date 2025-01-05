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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi final takvimi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:26
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi final takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, sınav tarihlerinin belli olmasının ardından "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, nereden ve nasıl alınır? 2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları ne zaman? İşte, detaylar!