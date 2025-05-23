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Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:40

AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

AÖF Bahar Dönemi finalleri bu hafta sonu düzenleniyor. Sınavlar, takvimde belirtildiği üzere 24-25 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere günde iki oturum olarak uygulanan sınavlara ilişkin giriş belgeleri yayımlandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, e-Devlet AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi sona eriyor… Dönem sonu sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Sınavlara katılım gösterecek olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı ve linki.

AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu sınav giriş belgesi yayımlandı.

Adaylar giriş belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

2025 AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

Sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor.

Sabah oturumu 09.30'da; öğlenden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlıyor.

AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

SINAVA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav günü yanınızda fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile birlikte sınav giriş belgesi bulunmalıdır.

Sınav giriş belgesi olmadan sınav salonuna girmeniz mümkün değildir.

Kalem, silgi, kimlik, şeffaf şişe su dışında başka eşya kabul edilmez.