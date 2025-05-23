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AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
15:40
AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?
AÖF Bahar Dönemi finalleri bu hafta sonu düzenleniyor. Sınavlar, takvimde belirtildiği üzere 24-25 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Sabah 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere günde iki oturum olarak uygulanan sınavlara ilişkin giriş belgeleri yayımlandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, e-Devlet AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.