AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi sona eriyor… Dönem sonu sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Sınavlara katılım gösterecek olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav belgesi nasıl ve nereden alınır gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı ve linki.