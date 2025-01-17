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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:34
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına geri sayım başlamışken öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. AÖF giriş belgesi ile adaylar sınavlara gireceği okulların açık adreslerini öğrenecek. Peki, Anadolu Üniversitesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama