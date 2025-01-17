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Haberler Yaşam AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:34

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına geri sayım başlamışken öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. AÖF giriş belgesi ile adaylar sınavlara gireceği okulların açık adreslerini öğrenecek. Peki, Anadolu Üniversitesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

AÖF giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. 2024-2025 yılı güz dönemi final sınavlarına girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenerek önceden hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Binler öğrencini katılım gerçekleştireceği sınav için AÖF sınav giriş belgesi sorgulaması gerçekleştiriliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav takvimi yayımlandı. AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Giriş yerleri belgesi erişime sunuldu.

AÖF GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

2025 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?
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