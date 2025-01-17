AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?

AÖF giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. 2024-2025 yılı güz dönemi final sınavlarına girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenerek önceden hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Binler öğrencini katılım gerçekleştireceği sınav için AÖF sınav giriş belgesi sorgulaması gerçekleştiriliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi sınav yerleri açıklandı mı, final sınavları ne zaman?