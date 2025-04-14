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Haberler Yaşam AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:12

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi2. dönem ara sınavlarına kısa bir süre kala "AÖF giriş belgesi" sorgulaması başladı. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi açık öğretim vize sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sınava girecek adaylar görüntüleme ekranı başında yerini aldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF sınav yerleri sorgulama

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı. 2025 AÖF ara sınavları, Nisan ayında Cumartesi ve/veya Pazar günleri, sabah ve öğleden sonra oturumlarıyla yapılacak. Sınav yerleri, Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişiyle öğrenilebilecek. Peki AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavlarına ait giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgenizi almak için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
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