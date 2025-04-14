AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı. 2025 AÖF ara sınavları, Nisan ayında Cumartesi ve/veya Pazar günleri, sabah ve öğleden sonra oturumlarıyla yapılacak. Sınav yerleri, Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişiyle öğrenilebilecek. Peki AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı