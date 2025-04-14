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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
13:12
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi2. dönem ara sınavlarına kısa bir süre kala "AÖF giriş belgesi" sorgulaması başladı. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi açık öğretim vize sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sınava girecek adaylar görüntüleme ekranı başında yerini aldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF sınav yerleri sorgulama