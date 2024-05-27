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Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:28

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturum şeklinde adayların katılım sağladığı sınav sürecinin son bulmasıyla birlikte, adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı o tarihe çevirdi. AÖF sınav sonuçları ile birlikte cevap anahtarı da sorgulanıyor. Peki, Anadolu üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

Açıktan eğitim alan binlerce aday geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açıköğretim sınavlarına katılım sağladı. Yanlış cevapların doğuları götürdüğü sınavda %70'i baz alınarak "Başarı Notu" hesaplanacak. Peki, Anadolu üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

2024 BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30, 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00, 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00 şeklinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti.

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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF bahar dönemi final sınavlarında çıkan sorular ve cevap anahtarlarının önümüzdeki hafta içerisinde (27-31 Mayıs) tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

AÖF BAHAR DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi sınavı soruları ve cevapları Anadolum e-Kampüs adresinden erişime açılacak.

Adaylar, katıldıkları sınavına katıldıkları dersin sayfasında bulunan " Çıkmış Sınav Soruları" sekmesinden cevap anahtarını görüntüleyebilir.

AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar ilgili derslerden karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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