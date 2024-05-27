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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:28
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonucu sorgulama!
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturum şeklinde adayların katılım sağladığı sınav sürecinin son bulmasıyla birlikte, adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı o tarihe çevirdi. AÖF sınav sonuçları ile birlikte cevap anahtarı da sorgulanıyor. Peki, Anadolu üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?