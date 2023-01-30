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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:33

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Hemen ardından öğrenciler, sınav sonucu için geri sayıma başladı. AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Güz Dönem sonu sınavları ardından ders geçme planlarını çıkaracak Açık öğretim öğrencileri, AÖS ekranını ziyaret ediyor. AÖF final sınav sonuçları sorgulama araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, merak edilenler…

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sonuçları açıklandı mı sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi duyuruları ile takip ediliyor. Son dakika paylaşılması beklenen "AÖF final sonuçları açıklandı" duyurusu için heyecan dorukta. Öğrenci bilgi sistemi "aosogrenci.anadolu.edu.tr" üzerinden takip edilen süreçte sonuçların ardından dönem kapanacak. Sınav soruları ve cevapları da öğrenciler ile paylaşıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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