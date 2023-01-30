Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:33

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖS 2023: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Hemen ardından öğrenciler, sınav sonucu için geri sayıma başladı. AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Güz Dönem sonu sınavları ardından ders geçme planlarını çıkaracak Açık öğretim öğrencileri, AÖS ekranını ziyaret ediyor. AÖF final sınav sonuçları sorgulama araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, merak edilenler…