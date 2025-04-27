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AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
21:31
AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu tarihlerde sınavlara katılan öğrenciler, şimdi ise AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihine dair her yıl belirli bir takvime göre hareket ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?