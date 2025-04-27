AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF vize sonuçlarına, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi ya da Anadolu Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabiliyor. Ara sınavlar, başarı ortalamasının %30'unu, final sınavı ise %70'ini etkiliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…