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Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:31

AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu tarihlerde sınavlara katılan öğrenciler, şimdi ise AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihine dair her yıl belirli bir takvime göre hareket ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF vize sonuçlarına, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi ya da Anadolu Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabiliyor. Ara sınavlar, başarı ortalamasının %30'unu, final sınavı ise %70'ini etkiliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası (öğrenci numarası) ve şifreleri ile sonuçlarına kolayca erişebilirler.

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AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF SINAV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sınavlar değerlendirilirken, her bir testte verilen doğru cevaplarınızdan, yanlış cevaplarınızın dörtte biri çıkarılarak puanınız belirlenir.

Başarı notunun alt sınırı 35'tir. Bu sınırın altında kalan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2025 AÖF vize sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?