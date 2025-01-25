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Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:40

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem sonu başarı ortalamasının %70'ini oluşturuyor. Her dersten 20 soru sorulurken, sınavda yer alan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından geçerli notlar ile derslerden başarılı olup olmadıklarını öğrenebilecek. Peki, 2025 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuç tarihi ve tüm detaylar.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih AÖF öğrencileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sonuçlar, sınavların değerlendirilmesinin ardından, AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, 2025 AÖF final sınavı sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulandı.

18 - 19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sınav oturumlarına katılan öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi.

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AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının en geç 2 Şubat 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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