Haberler
Yaşam
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:40
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem sonu başarı ortalamasının %70'ini oluşturuyor. Her dersten 20 soru sorulurken, sınavda yer alan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından geçerli notlar ile derslerden başarılı olup olmadıklarını öğrenebilecek. Peki, 2025 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuç tarihi ve tüm detaylar.