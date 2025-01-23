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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2025 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:45
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2025 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti. Dönem sonu ortalamasına yüzde 70 katkısı olan bu sınavlarda adaylara her ders için 20 soru soruldu. Sınava giren binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?