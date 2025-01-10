AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

AÖF final sınav tarihlerinin belli olmasının ardından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulamaları adayların gündemine geldi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, sınav yerleri ve detayları..