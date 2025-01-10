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AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
14:59
AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş belgesi araştırılıyor. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavları için adaylar geri sayıma başladı. AÖF final sınavları öncesinde, sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?