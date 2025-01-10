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Haberler Yaşam AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:59

AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş belgesi araştırılıyor. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavları için adaylar geri sayıma başladı. AÖF final sınavları öncesinde, sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

AÖF final sınav tarihlerinin belli olmasının ardından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulamaları adayların gündemine geldi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, sınav yerleri ve detayları..

AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.

Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin 2025 Ocak ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SINAV YERLERİ: AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi sınav yeri sorgulama
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