Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

Giriş Tarihi: 30.01.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 20:14

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF sınavları sorgulama ekranı erişime açıldı duyurusu için öğrenciler gün sayıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşti. Büt (telafi) sınavları olmadığı için öğrenciler var gücüyle sınava odaklandı. Bu sebeple, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusu genellikle yanıt arıyor. "Anadolu Mobil", "aof.anadolu.edu.tr" ve E devlet üzerinden "AÖF sınav notu sorgulama" ekranı üzerinden AÖF sınav sonuçları 2023 öğrenilebilir. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar