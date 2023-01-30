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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet
Giriş Tarihi: 30.01.2023 20:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 20:14

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF sınavları sorgulama ekranı erişime açıldı duyurusu için öğrenciler gün sayıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşti. Büt (telafi) sınavları olmadığı için öğrenciler var gücüyle sınava odaklandı. Bu sebeple, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusu genellikle yanıt arıyor. "Anadolu Mobil", "aof.anadolu.edu.tr" ve E devlet üzerinden "AÖF sınav notu sorgulama" ekranı üzerinden AÖF sınav sonuçları 2023 öğrenilebilir. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tarafından sıklıkla soruluyor. 21 – 22 Ocak 2023 tarihinde 81 ilde düzenlenen güz dönemi final sınavları ile güz dönemi sona erdi. Şimdi gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusunda.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama sayfası e devlet

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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