Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 15:28

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Hemen ardından öğrenciler, sınav sonucu için geri sayıma başladı. AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Güz Dönem sonu sınavları ardından ders geçme planlarını çıkaracak Açık öğretim öğrencileri, AÖS ekranını ziyaret ediyor. AÖF final sınav sonuçları sorgulama araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, merak edilenler…