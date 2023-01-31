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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:48

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sonrası AÖF sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 21-22 Ocak'ta sona eren sınavın ardından Açıköğretim Fakültesi final sonuçları sorgulanıyor. Daha önceki sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr'de erişime açılmıştı. 2022-2023 eğitim yılı AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmasa da tahminler akıllarda soru işaretine sebep oluyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AÖF sonuçları hakkında son durum bilgisi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖF sonuçları ile ilgili son dakika açıklama bekleniyor. Açıktan üniversiteyi bitirmeye çalışan öğrenciler AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz tarih bilgisi gelmese de geçtiğimiz dönemki final sınavı sonuçları 15 gün içinde açılmıştı. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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