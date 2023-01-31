AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sonrası AÖF sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 21-22 Ocak'ta sona eren sınavın ardından Açıköğretim Fakültesi final sonuçları sorgulanıyor. Daha önceki sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr'de erişime açılmıştı. 2022-2023 eğitim yılı AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmasa da tahminler akıllarda soru işaretine sebep oluyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AÖF sonuçları hakkında son durum bilgisi