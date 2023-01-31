Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:33

AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sona erdi. 21-22 Ocak'ta sona eren sınavın ardından Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları bekleyişi başladı. Daha önceki sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr'de erişime açılmıştı. Bu tarih göz önüne alınırsa 2022-2023 eğitim yılı AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AÖF sonuçları hakkında son durum bilgisi

AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ile ilgili son dakika açıklama bekleniyor. Açıktan üniversiteyi bitirmeye çalışan öğrenciler AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz tarih bilgisi gelmese de geçtiğimiz dönemki final sınavı sonuçları 15 gün içinde açılmıştı. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.

SON DAKİKA