AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ile ilgili son dakika açıklama bekleniyor. Açıktan üniversiteyi bitirmeye çalışan öğrenciler AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz tarih bilgisi gelmese de geçtiğimiz dönemki final sınavı sonuçları 15 gün içinde açılmıştı. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?