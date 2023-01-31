AÖF sonuçları son dakika duyurusu! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sona erdi. 21-22 Ocak'ta sona eren sınavın ardından Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları bekleyişi başladı. Daha önceki sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr'de erişime açılmıştı. Bu tarih göz önüne alınırsa 2022-2023 eğitim yılı AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AÖF sonuçları hakkında son durum bilgisi