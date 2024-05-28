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AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:55
AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek adına AÖF soruları ve cevapları için AÖS sistemini takip ediyor. Okulun sosyal medya duyuru hesapları sık sık ziyerat ediliyor. Her bir ders için 20 sorunun sorulduğu sınavda 30'ar dakika süre verildi. Sınava katılanlar dönemi bitirmek için çalışmalarını tamamladı. Peki; AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...