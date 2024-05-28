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Haberler Yaşam AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:55

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları tamamlandı. Öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek adına AÖF soruları ve cevapları için AÖS sistemini takip ediyor. Okulun sosyal medya duyuru hesapları sık sık ziyerat ediliyor. Her bir ders için 20 sorunun sorulduğu sınavda 30'ar dakika süre verildi. Sınava katılanlar dönemi bitirmek için çalışmalarını tamamladı. Peki; AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftasonu tamamlanan final sınavlarında sonuçlar öncesi puan hesabı yapmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi duyurularına odaklandı. Kitapçıklar anadolu.edu.tr üzerinden e-Kampüs ile erişime açılacak. Peki, AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF sınav soruları ve cevapları sorgulama...

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30, 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00, 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00 şeklinde 3 oturum halinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları tamamlandı.

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AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak. AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.

Kitapçıklar henüz paylaşılmadı.

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek.

Doğru şık sorunun hemen altında veya sayfanın en alt kısmında olacak. AÖF soruları ve cevapları sadece sınava giren adayların erişimine açılacak. AÖF öğrenci numarası ve şifresiyle cevap anahtarı görüntülenebilecek.

Şifresini unutan adaylar giriş ekranının hemen altında bulunan" Şİfremi unuttum" kısmından yeni şifre edinebilirler. Ayrıca alternatif olarak e-Devlet üzerinden giriş seçeneği bulunmaktadır.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI E-KAMPÜS: 2024 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.

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