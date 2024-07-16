AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SAY
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
73
154
|500.273 (2023)
558.315 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)
|265,02528
244,90916
Dolmadı
232,02332
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
293
308
|450.052 (2023)
601.202 (2022)
Dolmadı (2021)
739.000 (2020)
|294,81626
275,65377
Dolmadı
232,21434
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
500+13
|526
513
513
513
|538.964 (2023)
532.534 (2022)
478.510 (2021)
458.000 (2020)
|283,79537
283,49569
236,87018
267,86320
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7
|264
257
248
257
|551.795 (2023)
684.703 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)
|282,32321
267,06930
Dolmadı
238,60121
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5
|210
205
152
205
|575.144 (2023)
713.030 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)
|279,68061
264,36507
Dolmadı
232,68347
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35
|1576
1538
1294
1.435
|615.636 (2023)
649.609 (2022)
Dolmadı (2021)
624.000 (2020)
|275,26966
270,54696
Dolmadı
244,93690
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
600+15
600+15
|630
615
208
615
|639.478 (2023)
742.081 (2022)
Dolmadı (2021)
876.000 (2020)
|272,75897
261,64090
Dolmadı
219,80619
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
143
308
|666.004 (2023)
765.338 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)
|270,03126
259,55242
Dolmadı
225,58594
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
100+3
|264
257
229
103
|679.556 (2023)
716.253 (2022)
Dolmadı (2021)
638.000 (2020)
|268,68383
264,06530
Dolmadı
243,25433
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
52
154
|693.878 (2023)
765.091 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)
|267,26725
259,57210
Dolmadı
225,59677
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
42
—
|702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|266,48317
253,99445
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1600+40+0+40+0
1600+40
—
—
|1680
1640
—
—
|707.798 (2023)
742.299 (2022)
— (2021)
— (2020)
|265,93393
261,62160
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
100+3
|210
205
96
103
|711.472 (2023)
711.802 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)
|265,58194
264,48469
Dolmadı
240,60267
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
215
308
|713.420 (2023)
704.709 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)
|265,39244
265,15483
Dolmadı
238,62555
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
46
—
|755.089 (2023)
950.151 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|261,47098
244,24658
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|800+20+0+20+0
800+20
800+20
700+18
|840
820
291
718
|816.504 (2023)
833.225 (2022)
Dolmadı (2021)
862.000 (2020)
|255,93593
253,66199
Dolmadı
220,94685
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
57
154
|824.376 (2023)
824.279 (2022)
Dolmadı (2021)
915.000 (2020)
|255,24970
254,41414
Dolmadı
216,25269
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
300+8
|420
410
117
308
|825.530 (2023)
820.952 (2022)
Dolmadı (2021)
857.000 (2020)
|255,15023
254,69462
Dolmadı
221,43015
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1600+40+0+40+0
1600+40
1600+40
1750+44
|1680
1640
788
1.794
|836.997 (2023)
851.482 (2022)
Dolmadı (2021)
792.000 (2020)
|254,15747
252,13502
Dolmadı
227,04681
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
30
—
|851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|252,84779
241,02429
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|900+23+0+23+0
900+23
900+23
900+23
|946
923
301
923
|862.154 (2023)
860.857 (2022)
Dolmadı (2021)
941.000 (2020)
|251,98668
251,35855
Dolmadı
213,54252
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1500+38+0+38+0
1500+38
—
—
|1576
1538
—
—
|907.397 (2023)
920.496 (2022)
— (2021)
— (2020)
|248,20379
246,56895
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|900+23+0+23+0
900+23
—
—
|946
923
—
—
|930.151 (2023)
963.288 (2022)
— (2021)
— (2020)
|246,37008
243,23688
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
200+5
|420
410
64
205
|943.771 (2023)
951.911 (2022)
Dolmadı (2021)
913.000 (2020)
|245,26035
244,10694
Dolmadı
216,44567
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1000+25+0+0+0
1000+25
1000+25
800+20
|1025
1025
181
820
|949.637 (2023)
978.411 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)
|244,79464
242,10015
Dolmadı
211,54958
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
63
—
|975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|242,72430
240,76474
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25
|1050
1025
282
1.025
|979.901 (2023)
899.735 (2022)
Dolmadı (2021)
932.000 (2020)
|242,40057
248,21852
Dolmadı
214,56011
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|985.285 (2023)
1.000.745 (2022)
— (2021)
— (2020)
|241,97992
240,41256
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10
|630
615
82
410
|991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)
|241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|998.796 (2023)
1.010.745 (2022)
— (2021)
— (2020)
|240,92894
239,66105
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
300+8
|526
513
70
308
|1.013.774 (2023)
997.665 (2022)
Dolmadı (2021)
926.000 (2020)
|239,78319
240,64457
Dolmadı
215,15614
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
—
—
|420
410
—
—
|1.033.598 (2023)
1.029.402 (2022)
— (2021)
— (2020)
|238,24809
238,29349
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
800+20
|158
154
27
122
|1.034.260 (2023)
1.037.057 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|238,19791
237,73136
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
14
—
|1.038.739 (2023)
1.130.832 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|237,85549
230,99244
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
17
—
|1.065.583 (2023)
1.152.533 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|235,84042
229,46171
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|1.075.212 (2023)
1.002.641 (2022)
— (2021)
— (2020)
|235,11779
240,26866
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|800+20+0+20+0
800+20
800+20
800+20
|840
820
120
442
|1.083.488 (2023)
1.068.213 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|234,49173
235,46493
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
250+7
|420
410
69
257
|1.088.677 (2023)
1.023.680 (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)
|234,10297
238,69993
Dolmadı
209,45413
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
—
—
|526
513
—
—
|1.098.643 (2023)
1.023.119 (2022)
— (2021)
— (2020)
|233,37322
238,74044
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
—
—
|420
410
—
—
|1.100.416 (2023)
1.094.863 (2022)
— (2021)
— (2020)
|233,23862
233,54718
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
—
—
|210
205
—
—
|1.109.642 (2023)
1.126.251 (2022)
— (2021)
— (2020)
|232,56184
231,31472
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
200+5
|526
513
19
205
|1.114.630 (2023)
1.052.628 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)
|232,20109
236,59623
Dolmadı
209,93255
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25
|1050
1025
972
1.025
|533.414 (2023)
681.131 (2022)
Dolmadı (2021)
676.000 (2020)
|277,21106
262,64382
Dolmadı
227,05871
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1200+30+0+30+0
1200+30
400+10
—
|1260
1230
410
—
|637.094 (2023)
737.749 (2022)
507.989 (2021)
— (2020)
|266,46119
257,30155
228,57150
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Coğrafya (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35
|1576
1538
807
1.435
|724.876 (2023)
832.352 (2022)
Dolmadı (2021)
811.000 (2020)
|258,02148
248,79433
Dolmadı
205,95903
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|748.483 (2023)
871.387 (2022)
— (2021)
— (2020)
|255,82159
245,33816
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60+0+60+0
2400+60
2400+60
3000+75
|2520
2460
1091
2.313
|787.466 (2023)
870.365 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|252,27273
245,42920
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1700+43+0+43+0
1700+43
—
—
|1786
1743
—
—
|833.845 (2023)
886.469 (2022)
— (2021)
— (2020)
|248,11803
244,02088
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70+0+70+0
2800+70
2800+70
4000+100
|2940
2870
1195
2.613
|852.207 (2023)
891.897 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|246,47414
243,54789
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|700+18+0+18+0
700+18
—
—
|736
718
—
—
|874.717 (2023)
931.785 (2022)
— (2021)
— (2020)
|244,48790
240,08347
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|4800+120+0+120+0
4800+120
2500+63
2500+63
|5040
4920
2563
2.563
|880.470 (2023)
893.813 (2022)
558.809 (2021)
639.000 (2020)
|243,97444
243,38317
209,68527
231,67387