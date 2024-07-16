AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 gündemdeki yerini aldı. Eğitimlerine açıköğretim fakültelerinde devam ettirmek isteyen öğrenciler YKS sonuçlarının belli olmasının ardından arama motorları üzerinde 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerini araştırıyor. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. İşte, Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…