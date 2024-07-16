Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 18:48

AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açılanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullanmak isteyen binlerce öğrenci listelerini hazırlamadan önce AÖF taban puanları 2024'ü inceliyor. Bu doğrultuda 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları mercek altına alınıyor. Puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan adaylar, AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgisini göz önünde bulundurarak tercihlerini sıralayacak. İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim taban puanları gündemde. İşte AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024…

AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 gündemdeki yerini aldı. Eğitimlerine açıköğretim fakültelerinde devam ettirmek isteyen öğrenciler YKS sonuçlarının belli olmasının ardından arama motorları üzerinde 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerini araştırıyor. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. İşte, Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2 VE 4 YILLIK AÖF TABAN PUANLARI 2024
2024 Açıköğretim taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olduğundan henüz açıklanmadı. Adaylar 2023 taban puanlarını dikkate alarak tercih yapacak. Geçtiğimiz yılın 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN

AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SAY 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
73
154		 500.273 (2023)
558.315 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)		 265,02528
244,90916
Dolmadı
232,02332
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
293
308		 450.052 (2023)
601.202 (2022)
Dolmadı (2021)
739.000 (2020)		 294,81626
275,65377
Dolmadı
232,21434
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
500+13		 526
513
513
513		 538.964 (2023)
532.534 (2022)
478.510 (2021)
458.000 (2020)		 283,79537
283,49569
236,87018
267,86320
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7		 264
257
248
257		 551.795 (2023)
684.703 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)		 282,32321
267,06930
Dolmadı
238,60121
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5		 210
205
152
205		 575.144 (2023)
713.030 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)		 279,68061
264,36507
Dolmadı
232,68347
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35		 1576
1538
1294
1.435		 615.636 (2023)
649.609 (2022)
Dolmadı (2021)
624.000 (2020)		 275,26966
270,54696
Dolmadı
244,93690
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15
600+15
600+15		 630
615
208
615		 639.478 (2023)
742.081 (2022)
Dolmadı (2021)
876.000 (2020)		 272,75897
261,64090
Dolmadı
219,80619
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
143
308		 666.004 (2023)
765.338 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)		 270,03126
259,55242
Dolmadı
225,58594
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 250+7+0+7+0
250+7
250+7
100+3		 264
257
229
103		 679.556 (2023)
716.253 (2022)
Dolmadı (2021)
638.000 (2020)		 268,68383
264,06530
Dolmadı
243,25433
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
52
154		 693.878 (2023)
765.091 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)		 267,26725
259,57210
Dolmadı
225,59677
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
42
 702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 266,48317
253,99445
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1600+40+0+40+0
1600+40

 1680
1640

 707.798 (2023)
742.299 (2022)
— (2021)
— (2020)		 265,93393
261,62160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5
200+5
100+3		 210
205
96
103		 711.472 (2023)
711.802 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)		 265,58194
264,48469
Dolmadı
240,60267
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
215
308		 713.420 (2023)
704.709 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)		 265,39244
265,15483
Dolmadı
238,62555
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
46
 755.089 (2023)
950.151 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 261,47098
244,24658
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 800+20+0+20+0
800+20
800+20
700+18		 840
820
291
718		 816.504 (2023)
833.225 (2022)
Dolmadı (2021)
862.000 (2020)		 255,93593
253,66199
Dolmadı
220,94685
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
57
154		 824.376 (2023)
824.279 (2022)
Dolmadı (2021)
915.000 (2020)		 255,24970
254,41414
Dolmadı
216,25269
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
300+8		 420
410
117
308		 825.530 (2023)
820.952 (2022)
Dolmadı (2021)
857.000 (2020)		 255,15023
254,69462
Dolmadı
221,43015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1600+40+0+40+0
1600+40
1600+40
1750+44		 1680
1640
788
1.794		 836.997 (2023)
851.482 (2022)
Dolmadı (2021)
792.000 (2020)		 254,15747
252,13502
Dolmadı
227,04681
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
30
 851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 252,84779
241,02429
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 900+23+0+23+0
900+23
900+23
900+23		 946
923
301
923		 862.154 (2023)
860.857 (2022)
Dolmadı (2021)
941.000 (2020)		 251,98668
251,35855
Dolmadı
213,54252
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1500+38+0+38+0
1500+38

 1576
1538

 907.397 (2023)
920.496 (2022)
— (2021)
— (2020)		 248,20379
246,56895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 900+23+0+23+0
900+23

 946
923

 930.151 (2023)
963.288 (2022)
— (2021)
— (2020)		 246,37008
243,23688
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
200+5		 420
410
64
205		 943.771 (2023)
951.911 (2022)
Dolmadı (2021)
913.000 (2020)		 245,26035
244,10694
Dolmadı
216,44567
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1000+25+0+0+0
1000+25
1000+25
800+20		 1025
1025
181
820		 949.637 (2023)
978.411 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)		 244,79464
242,10015
Dolmadı
211,54958
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
63
 975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 242,72430
240,76474
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25		 1050
1025
282
1.025		 979.901 (2023)
899.735 (2022)
Dolmadı (2021)
932.000 (2020)		 242,40057
248,21852
Dolmadı
214,56011
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 985.285 (2023)
1.000.745 (2022)
— (2021)
— (2020)		 241,97992
240,41256
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10		 630
615
82
410		 991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)		 241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 998.796 (2023)
1.010.745 (2022)
— (2021)
— (2020)		 240,92894
239,66105
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maliye (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
300+8		 526
513
70
308		 1.013.774 (2023)
997.665 (2022)
Dolmadı (2021)
926.000 (2020)		 239,78319
240,64457
Dolmadı
215,15614
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10

 420
410

 1.033.598 (2023)
1.029.402 (2022)
— (2021)
— (2020)		 238,24809
238,29349
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
800+20		 158
154
27
122		 1.034.260 (2023)
1.037.057 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 238,19791
237,73136
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
14
 1.038.739 (2023)
1.130.832 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 237,85549
230,99244
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
17
 1.065.583 (2023)
1.152.533 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 235,84042
229,46171
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 1.075.212 (2023)
1.002.641 (2022)
— (2021)
— (2020)		 235,11779
240,26866
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 800+20+0+20+0
800+20
800+20
800+20		 840
820
120
442		 1.083.488 (2023)
1.068.213 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 234,49173
235,46493
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
250+7		 420
410
69
257		 1.088.677 (2023)
1.023.680 (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)		 234,10297
238,69993
Dolmadı
209,45413
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13

 526
513

 1.098.643 (2023)
1.023.119 (2022)
— (2021)
— (2020)		 233,37322
238,74044
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10

 420
410

 1.100.416 (2023)
1.094.863 (2022)
— (2021)
— (2020)		 233,23862
233,54718
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5

 210
205

 1.109.642 (2023)
1.126.251 (2022)
— (2021)
— (2020)		 232,56184
231,31472
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
200+5		 526
513
19
205		 1.114.630 (2023)
1.052.628 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)		 232,20109
236,59623
Dolmadı
209,93255
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25		 1050
1025
972
1.025		 533.414 (2023)
681.131 (2022)
Dolmadı (2021)
676.000 (2020)		 277,21106
262,64382
Dolmadı
227,05871
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1200+30+0+30+0
1200+30
400+10
 1260
1230
410
 637.094 (2023)
737.749 (2022)
507.989 (2021)
— (2020)		 266,46119
257,30155
228,57150
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Coğrafya (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35		 1576
1538
807
1.435		 724.876 (2023)
832.352 (2022)
Dolmadı (2021)
811.000 (2020)		 258,02148
248,79433
Dolmadı
205,95903
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 748.483 (2023)
871.387 (2022)
— (2021)
— (2020)		 255,82159
245,33816
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 2400+60+0+60+0
2400+60
2400+60
3000+75		 2520
2460
1091
2.313		 787.466 (2023)
870.365 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 252,27273
245,42920
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1700+43+0+43+0
1700+43

 1786
1743

 833.845 (2023)
886.469 (2022)
— (2021)
— (2020)		 248,11803
244,02088
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 2800+70+0+70+0
2800+70
2800+70
4000+100		 2940
2870
1195
2.613		 852.207 (2023)
891.897 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 246,47414
243,54789
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 700+18+0+18+0
700+18

 736
718

 874.717 (2023)
931.785 (2022)
— (2021)
— (2020)		 244,48790
240,08347
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 4800+120+0+120+0
4800+120
2500+63
2500+63		 5040
4920
2563
2.563		 880.470 (2023)
893.813 (2022)
558.809 (2021)
639.000 (2020)		 243,97444
243,38317
209,68527
231,67387
AÖF TABAN PUANLARI 2024 || Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

SON DAKİKA