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AÖF YAZ OKULU KAYIT KILAVUZU VE TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:40
AÖF YAZ OKULU KAYIT KILAVUZU VE TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 yaz dönemi kayıtları başladı. Öğrenciler tarafından yaz okulu takvimi araştırılıyor.. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Adaylar kayıt işlemlerini 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzunu kullanarak gerçekleştirecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve detaylar