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Giriş Tarihi: 17.08.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:40

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Tek oturumda yapılan sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her bir ders için 20 soru yöneltildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları belirlenen tarihte aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları geride kaldı. 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen sınavlara derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders alan binlerce açıköğretim öğrencisi katılım sağladı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek sonuç açıklaması bekleniyor. Peki; AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YAZ OKULU SINAVININ KATKISI
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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