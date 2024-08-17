Giriş Tarihi: 17.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
18:40
AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Tek oturumda yapılan sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her bir ders için 20 soru yöneltildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları belirlenen tarihte aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…