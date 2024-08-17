AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları geride kaldı. 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen sınavlara derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders alan binlerce açıköğretim öğrencisi katılım sağladı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek sonuç açıklaması bekleniyor. Peki; AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...