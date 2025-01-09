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AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 05:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
05:55
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 2.döneminde de lise eğitimlerine açıktan devam edecek olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Açık Liselerine kayıtlarını yapacaklar. Yeni kayıt yapacaklar ve kayıtlarını yenileyecekler takvimini sorguluyor. Peki, AÖL 2.dönem kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nereden ve nasıl yapılır?