AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Ön onay işlemini yaptıranların kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.