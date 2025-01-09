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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 05:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 05:55

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 2.dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 2.döneminde de lise eğitimlerine açıktan devam edecek olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Açık Liselerine kayıtlarını yapacaklar. Yeni kayıt yapacaklar ve kayıtlarını yenileyecekler takvimini sorguluyor. Peki, AÖL 2.dönem kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nereden ve nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

AÖL 2024-2025 yılı kayıt 2.dönem yenileme tarihleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. Yeni dönemde lise eğitimlerini açıktan eğitimle katılacak olan öğrenciler takvim için arama motorlarını çalıştırıyor. Binlerce öğrencinin kayıt işlemlerini yapacağı yeni dönem için MEB tarihleri paylaştı. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi paylaşıldı.

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AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Ön onay işlemini yaptıranların kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB ile AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri e-Devlet Kapısı Üzerinden de Yapılabilecektir.

Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

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