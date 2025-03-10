AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınav tarihleri belli oldu. Belirlenen tarihlerde gerçekleşecek olan sınavlar için lise eğitimlerine uzak devam eden vatandaşlar programlarını oluşturmak adına araştırmalarına başladı. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak?