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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:28

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Birinci dönem sınavları Aralık ayında yapılan uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci, ikinci dönem sınav tarihlerini araştırarak çalışmalarına başladı. 2. dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav tarihleri merak konusu oldu. Sınavlar, üç oturumda yapılacak ve her ders için 10 soru sorulacak, her oturumda ise 120 dakika süre verilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınav tarihleri belli oldu. Belirlenen tarihlerde gerçekleşecek olan sınavlar için lise eğitimlerine uzak devam eden vatandaşlar programlarını oluşturmak adına araştırmalarına başladı. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?