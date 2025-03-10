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AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
11:28
AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB tarihleri duyurdu! 2025 Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Birinci dönem sınavları Aralık ayında yapılan uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci, ikinci dönem sınav tarihlerini araştırarak çalışmalarına başladı. 2. dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav tarihleri merak konusu oldu. Sınavlar, üç oturumda yapılacak ve her ders için 10 soru sorulacak, her oturumda ise 120 dakika süre verilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?