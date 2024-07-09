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Haberler Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 17:00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Eğitimlerini örgün eğitim yerine açıktan sürdüren adaylar AÖL 3. Dönem sınavları için son hazırlıklarını yapıyor. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturum halinde düzenlenecek. Peki, AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

e-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
23 Mayıs - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alan öğrenciler için 3.Dönem e-Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

3.Dönem sınavları için 9 veya altında ders seçen öğrencilerden e-Sınav randevusu alan öğrenciler e-Sınav giriş belgelerini 24 Haziran 2024 tarihinden sınav tarihine kadar alabilecektir.

- Öğrenciler, Öğrenci / T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

- e-Sınav, 81 il ve KKTC' de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olup e-Sınav randevusu alanlar sınava katılabilecektir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek

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