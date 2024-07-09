Haberler
Yaşam
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
17:00
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?