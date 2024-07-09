AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA TEMMUZ 2024 || MEB ile Açık lise AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Eğitimlerini örgün eğitim yerine açıktan sürdüren adaylar AÖL 3. Dönem sınavları için son hazırlıklarını yapıyor. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturum halinde düzenlenecek. Peki, AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri…