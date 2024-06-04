Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:41

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Peki, 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2024 MEB takvimi…

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri 2024 MEB takvimi ile belli oldu. 3. Dönem kayıt yenileme süreci 20 Mayıs'ta sona erdi. Sınavlar ise Temmuz ayında uygulanacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 3. Dönem sınavları için tam tarihleri öğrenmek istiyor. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav 3 oturumda uygulanacak ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.

Takvime göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

SON DAKİKA