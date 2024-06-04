AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri 2024 MEB takvimi ile belli oldu. 3. Dönem kayıt yenileme süreci 20 Mayıs'ta sona erdi. Sınavlar ise Temmuz ayında uygulanacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 3. Dönem sınavları için tam tarihleri öğrenmek istiyor. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav 3 oturumda uygulanacak ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar.