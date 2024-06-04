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AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:41
AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi
AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Peki, 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2024 MEB takvimi…