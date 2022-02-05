AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖL kayıt tarihleri aralığında işlemlerini tamamlamayan adaylar AÖL kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, son gün ne zaman? Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

2022 AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim Lisesi 2022 eğitim öğretim yılı ikinci kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;