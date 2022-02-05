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Haberler Yaşam AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!
Giriş Tarihi: 05.02.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:11

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemleriyle ilgili AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi duyurulmuştu. MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve okumayı düşünen öğrenciler, belirtilen kayıt tarihleri aralığında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Son olarak 27 Aralık'ta başlayan AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, son gün ne zaman? Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖL kayıt tarihleri aralığında işlemlerini tamamlamayan adaylar AÖL kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, son gün ne zaman? Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

2022 AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim Lisesi 2022 eğitim öğretim yılı ikinci kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 günü başlayıp 8 Şubat 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 – 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

* https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

* T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

* Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!
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AÖL kayıtları ne zaman bitecek, bitti mi, son gün ne zaman? MEB Açık Lise 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri!
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