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Haberler Yaşam AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı
Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 13:00

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı. Sınavlar 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online bir şekilde yapılacak. Öğrencilere 25 soru sorulacakken, sınav süresi 20 dakika olacak. 14 Ekim 2022 tarihinde kayıt yenileme tarihleri sona erdi. Bu noktada öğrenciler ve ebeveynleri, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları gelecek dönem için de online olması beklense de resmi bir bilgi henüz gelmedi. Peki, Açık lise online giriş nasıl yapılır? İşte 2022 – 2023 AÖL online sınav giriş ekranı

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır sorusu, Açık Lise online giriş yapamayan vatandaşlar tarafından sıkla yanıt arıyor. Bugün başlayan sınavlar, 20 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Açık lise online giriş ekranı 2022 – 2023 birinci dönem sınavları için öğrencilerin erişime açık olacak. Peki, MEB AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AÖL online sınav giriş ekranı 2022

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek. Sınav sırasında öğrenciler, çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.

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AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÖL SINAV TARİHLERİ 2022

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, sınavların 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında olacağı belirtildi.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavlarına katılacak.

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AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yapılan açıklamada 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavlarının online yapılacağı yer aldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin sınavları ise 25 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

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