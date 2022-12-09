Haberler Yaşam AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB 2022 – 2023 Açık Lise 1. dönem AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı

Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 13:00

AÖL online sınav giriş ekranı erişime açıldı. Sınavlar 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online bir şekilde yapılacak. Öğrencilere 25 soru sorulacakken, sınav süresi 20 dakika olacak. 14 Ekim 2022 tarihinde kayıt yenileme tarihleri sona erdi. Bu noktada öğrenciler ve ebeveynleri, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları gelecek dönem için de online olması beklense de resmi bir bilgi henüz gelmedi. Peki, Açık lise online giriş nasıl yapılır? İşte 2022 – 2023 AÖL online sınav giriş ekranı