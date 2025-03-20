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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
16:06
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025
Açık öğretim lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavlara katılacak adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için belgelerini sorguluyor. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılı AÖL sınav tarihleri de netleşti. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?