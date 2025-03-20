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Haberler Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:06

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

Açık öğretim lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavlara katılacak adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için belgelerini sorguluyor. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılı AÖL sınav tarihleri de netleşti. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

AÖL sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler için önemli duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınavlara katılacak adaylar belgelerini nasıl temin edebileceklerini araştırıyor. İşte, AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

MEB AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Açık lise sınav giriş belgesi 14 Mart 2025 tarihinden itibaren erişime açıldı.

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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  • Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
  • Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir.
  • Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025