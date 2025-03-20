AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! Açık öğretim lise sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav tarihleri 2025

AÖL sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler için önemli duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınavlara katılacak adaylar belgelerini nasıl temin edebileceklerini araştırıyor. İşte, AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı...