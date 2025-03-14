AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

AÖL 2. dönem sınavları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı, nereden indirilir sorularıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan araştırmaları takip ediyor. İşte MEB AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve merak edilenlerin yanıtı.