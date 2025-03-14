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AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
11:54
AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?
2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan sınav için gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde alınacak olan belgeler için 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. İşte MEB AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı…