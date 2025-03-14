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Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:54

AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan sınav için gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde alınacak olan belgeler için 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. İşte MEB AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı…

AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

AÖL 2. dönem sınavları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı, nereden indirilir sorularıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan araştırmaları takip ediyor. İşte MEB AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve merak edilenlerin yanıtı.

AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü (bugün) yayımlanacak.

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AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde çıkacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav giriş belgesi alma: 2025 MEB AÖL giriş belgesi nasıl alınır, yayımlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te,

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.