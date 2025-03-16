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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR): AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
14:29
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR): AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Snav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav yerleri ve giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişebilecek. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınav yerleri sorgulama ekranı.