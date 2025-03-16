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Haberler Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR): AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 14:29

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR): AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Snav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav yerleri ve giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişebilecek. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınav yerleri sorgulama ekranı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 MEB.GOV.TR: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, MEB resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini indirebilir. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, 2. dönem açık lise sınavları ne zaman? İşte, merak edilenler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 MEB.GOV.TR: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzu doğrultusunda, AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 MEB.GOV.TR: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 MEB.GOV.TR: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te,

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 MEB.GOV.TR: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?