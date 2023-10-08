AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

AÖL sınav giriş ekranı son dakika bugün erişime açılıyor! Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 4. Dönem AÖL ek sınavları için beklenen tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre ek sınavlar, 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Mezun olmak isteyen öğrenciler AÖL ek sınav girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevrimiçi yapılacak Açık Lise ek sınavları için AÖK e-sınav öğrenci girişi araştırılıyor. İşte, 2023 AÖL ek sınav giriş online ekranı...