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Haberler Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

AÖL sınav giriş ekranı son dakika bugün erişime açılıyor! Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 4. Dönem AÖL ek sınavları için beklenen tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre ek sınavlar, 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Mezun olmak isteyen öğrenciler AÖL ek sınav girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevrimiçi yapılacak Açık Lise ek sınavları için AÖK e-sınav öğrenci girişi araştırılıyor. İşte, 2023 AÖL ek sınav giriş online ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

AÖL sınav giriş ekranı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 4. Dönem sınavları için erişime açıldı. 7 Ekim'de başlayan ek sınavlar, 9 Ekim'de sona erecek. Çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlara katılım sağlayacak binlerce aday bu noktada 2023 AÖL ek sınav girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuru ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2023 AÖL ek sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz. İşte, 2023 AÖK online AÖL ek sınav girişi linki…

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

MEB DUYURDU || 2022-2023 AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB9, Açık Öğretim Lisesi 2022-4 Dönemi Ek Sınav tarihleri için takvim paylaştı.

Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

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AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

2023 AÇIK LİSE ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2022-4 ek sınavı çevrim içi olarak yapılacaktır.

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 09.30 ile 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecek.

AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

EK SINAVA KİMLER KATILACAK?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÖK 2023: MEB ile Açık lise ek sınav girişi nasıl yapılır? AÖL ek sınav giriş ekranı için tıkla!

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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