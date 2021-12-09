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Haberler Yaşam AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:22

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren adaylar AÖL sınav giriş ekranına yoğunluk gösteriyor. Açıktan lise bitirmek isteyen öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi Üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Peki MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav giriş ekranı 2021

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

MEB tarafından AÖL sınav giriş ekranı üzerinden sınavlar tamamlanıyor. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Açıköğretim Lisesi 1.dönem sınavlarına katılım göstermek isteyen vatandaşlar online olarak katılacakları sınav hakkında AÖL online sınav giriş nasıl, nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki MEB ile 1. dönem AÖL online sınav girişi nasıl, nereden yapılır? AÖL sınav giriş ekranı!

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 04.12.2021 (saat 09.30'dan) - 10.12.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

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AÖL SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.

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AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "…İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması…" şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının, sınav bitiş tarihinden sonraki birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise 2021 AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?
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