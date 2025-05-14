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Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:00

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

MEB Açık Lise takvimi yayımlandı. Sınavlar yaklaşırken gözler tarihlere çevrildi. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tamamlamalarının ardından sınavları bekleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla 2025 yılı 3. Dönem kayıt yenileme ve sınav merkezi değiştirme işlemleri 30 Nisan 20 Mayıs tarihlerinde alınacak. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB Açık Lise sınav takvimi

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

2025 yılı 3.dönem Açık Lise sınav takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan tarihinde başladı. Kayıtlarını yaptıracak öğrenciler yeni dönemde gerçekleşecek sınavlara dair bilgileri kontrole derken MEB tarafından yayımlanan takvimle tarihler netleşti. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir.