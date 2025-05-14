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AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:00
AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2025: MEB 3. Dönem Açık Lise sınavları hangi tarihte yapılacak, giriş yerleri açıklandı mı?
MEB Açık Lise takvimi yayımlandı. Sınavlar yaklaşırken gözler tarihlere çevrildi. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tamamlamalarının ardından sınavları bekleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla 2025 yılı 3. Dönem kayıt yenileme ve sınav merkezi değiştirme işlemleri 30 Nisan 20 Mayıs tarihlerinde alınacak. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB Açık Lise sınav takvimi