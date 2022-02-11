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AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!
Giriş Tarihi: 11.02.2022 08:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:10
AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!
Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınavı için geri sayıma geçti. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar Açık Lise 2.dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'ta sona erecek. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar AÖL sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. 1. dönem sınavlarının online yapılması nedeniyle öğrenciler, 2. dönem sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ne zaman? MEB ile Açık Lise 2022 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte yanıtı…