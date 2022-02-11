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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!
Giriş Tarihi: 11.02.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:10

AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!

Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınavı için geri sayıma geçti. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar Açık Lise 2.dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'ta sona erecek. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar AÖL sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. 1. dönem sınavlarının online yapılması nedeniyle öğrenciler, 2. dönem sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ne zaman? MEB ile Açık Lise 2022 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte yanıtı…

AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!

AÖL sınav tarihleri için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. MEB takvimi ile açık lise sınav tarihleri duyuruldu. Açık Lise sınav tarihleri belli olurken AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanacak. Geçtiğimiz dönemki sınav online olarak tamamlanırken gözler AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, online mı olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ne zaman? MEB ile Açık Lise 2022 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında gerçekleşecek olan AÖL 2.dönem sınav tarihleri tam tarih netleşti.

AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek. E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

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AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 günü başlayıp 8 Şubat 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 – 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL sınavları ne zaman, Açık Öğretim Lise sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022!
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