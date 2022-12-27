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Haberler Yaşam AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 08:35

AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler MEB duyuruda. MEB Açık Lise AÖL sınavları 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. İtiraz süresi dün akşam itibariyle sona ererken, öğrenciler ve velileri AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorularını yöneltiyor. Açık Lise sınav sonuçları, online giriş ekranı üzerinden öğrencilerin erişime açık olacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 9 – 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İtiraz süresi geçtikten sonra herkesin gözü AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar…

AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

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AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL SONUÇLARI ÖĞREN | 2022 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, MEB ile ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

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