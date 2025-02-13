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Apart otel sanılıyordu bakın ne çıktı? Kiracılar gerçeği öğrenince şoke oldu!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
14:17
Apart otel sanılıyordu bakın ne çıktı? Kiracılar gerçeği öğrenince şoke oldu!
Duyanları şoke eden olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Daha önce bir intihar olayıyla ortaya çıkan ruhsatsız apart otel skandalı, gizlenen detayları gün yüzüne çıkardı. Tabelasında "apartman" yazan, resmi kayıtlarda gerçeği öğrenen kiracılar apar topar çıktılar. Bunun yanısıra apart otel olarak işletilen binanın ruhsatsız olmasının yanı sıra yangın çıkış kapısının bulunmadığı tespit edildi. Hepsi yetmezmiş gibi bir de tahliye kararı gizlenip ismi değiştirilen otelde müşterilere "Dairenizden çıkmayınız, rutin hayatınıza devam ediniz" uyarısı yapıldı. İşte haberin detayları...