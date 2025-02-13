Apart otel sanılıyordu bakın ne çıktı? Kiracılar gerçeği öğrenince şoke oldu!

"ZARARINIZ KARŞILANMAZ"



Otelin Whatsapp durumunda yapılan duyuruda ise, "Sayın apartman sakinleri, kameramız 24 saat sesli ve görüntülü kayıt altındadır. Buraya müdahale yapan memurların hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Onun için sizden ricamız, dairenizden çıkmayınız. Rutin hayatınıza devam ediniz. Gelen kimseyle muhatap olmayınız. Avukatlarımız hukuken sizin haklarınızı savunuyor. Şu anda sizden hiçbir ücret talep edilmeyecek, lütfen bizden bir bilgi almadan kimseye bilgi vermeyin. Bizim haricimizde bize 24 saat boyunca yazabilirsiniz. Bunun haricinde kendi inisiyatifinizle yapacağınız tüm görüşmeler sizi bağlar. Zararınız karşılanmaz" ifadeleri yer aldı.