Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman A. çifti 2021 yılının ağustos ayında ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Ancak ettiklerine ve edeceklerine pişman oldu. Çünkü gelen kargoda pislik vardı. Apartmandaki kamera görüntüleri yaşanan ve görenleri de duyanları da inanmakta zorlayan olayı ortaya çıkardı.