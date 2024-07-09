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Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:56
Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!
İnternetten sipariş edilen ürünü teslim ederken apartmana büyük tuvaletini yapıp teslim edeceği kargoya silen kargocu hakkında "mala zarar verme" suçundan dava açıldı. "Dağıtıma çıktık. Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım" diye mahkemede ifade veren ve 3 yıl hapsi istenen kargocuya 5 ay hapis cezası verildi.