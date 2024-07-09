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Haberler Yaşam Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:56

Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

İnternetten sipariş edilen ürünü teslim ederken apartmana büyük tuvaletini yapıp teslim edeceği kargoya silen kargocu hakkında "mala zarar verme" suçundan dava açıldı. "Dağıtıma çıktık. Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım" diye mahkemede ifade veren ve 3 yıl hapsi istenen kargocuya 5 ay hapis cezası verildi.

ARZU KAYA
Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman A. çifti 2021 yılının ağustos ayında ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Ancak ettiklerine ve edeceklerine pişman oldu. Çünkü gelen kargoda pislik vardı. Apartmandaki kamera görüntüleri yaşanan ve görenleri de duyanları da inanmakta zorlayan olayı ortaya çıkardı.

Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

KARGOCU BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI, KARGOYA SİLDİ

Güvenlik kameraları apartmana giren kargocunun kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığını gözler önüne serdi.

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Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

Dahası kargocunun tuvaletini apartmana yapıp Gülşen ve Süleyman A. çiftine teslim ettiği kargoya sildiği ortaya çıktı.

Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

KARGOYU GÖREN AİLE ŞOKE OLDU

Evine gelen kargoya bakan Gülşen A. hayatının şokunu yaşadı. Gördüğü pisliğin ardından avukatı Barış Çabuk aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmana tuvaletini yaptı,siparişle temizledi | Video

Apartmana tuvaletini yapıp, teslim ettiği ürünü pisleten kargocuya hapis cezası: Şaşkına çeviren savunma!

"Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.

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