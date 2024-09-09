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Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:02

APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

Apple, bugün tüm dünyanın beklediği iPhone 16 serisini tanıtıyor. Tanıtımın ardından iPhone 16'nın Türkiye fiyatının ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, iPhone 16, iPhone 16 pro, iPhone 16 plus ve iPhone 16 pro max ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

Teknoloji meraklılarının yakından ilgilendiği iPhone 16 fiyatı ve özellikleri ile gündemin en merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Apple Watch Series X ve AirPods 4'ün de tanıtılması beklenen büyük lansman teknolojiseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, İphone 16 ne zaman çıkacak, fiyatları belli oldu mu?

APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

APPLE IPHONE 16 TANITIMI NE ZAMAN?
Teknoloji devi Apple, iPhone 16 ailesinin tanıtımını 9 Eylül 2024 Pazartesi yani bugün gerçekleştirecek.

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı tüm ürünler;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

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APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI

iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL

iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL

iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL

iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL

iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL

iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL

iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL

iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL

iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL

iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL

iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL

APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:

Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

APPLE İPHONE 16 FİYAT LİSTESİ: Iphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar, yeni telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Çöl Titanyumu

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

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