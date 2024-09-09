Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

APPLE WATCH SERİES 10 ÖZELLİKLERİ

Apple watch series 10, şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük ekrana sahip. Buna göre Watch Ultra'dan bile daha büyük bir ekranla geliyor. Bir önceki nesile göre de yüzde 30 daha büyük. Kullanıcılar, Posta ve Haberler gibi uygulamalarda daha fazla metin görebilecek.