Giriş Tarihi: 09.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
21:03
Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?
Tüm dünyanın merakla beklediği Apple Watch Series 10 tanıtıldı. Gelişmiş ekranı ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çeken akıllı saat ayrıca watchOS 11 ile kişileştirilebilir bir deneyim sunuyor. Akıllı saat şirketin şimdiye kadar ürettmiş olduğu en büyük ekrana sahip. Peki, Apple watch 10 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 10 özellikleri neler? İşte tüm detaylar...