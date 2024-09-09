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Giriş Tarihi: 09.09.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:03

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

Tüm dünyanın merakla beklediği Apple Watch Series 10 tanıtıldı. Gelişmiş ekranı ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çeken akıllı saat ayrıca watchOS 11 ile kişileştirilebilir bir deneyim sunuyor. Akıllı saat şirketin şimdiye kadar ürettmiş olduğu en büyük ekrana sahip. Peki, Apple watch 10 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 10 özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

Apple Watch Series 10 Glowtime etkinliğinde görücüye çıktı. Çok daha gelişmiş bir ekran ve yenilenmiş tasarımla kullanıcıların karşısına çıkan akıllı saat, ayrıca watchOS 11 ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunacak. Peki, Apple watch 10 ne kadar, kaç TL? Apple Watch 10 akıllı saat modeli tüketicilere neler sunuyor ve hangi özelliklere sahip? İşte tüm merak edilenler...

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

APPLE WATCH SERİES 10 FİYATI
Apple Watch Series 10, 20 Eylül'de satışa çıkacak. Standart modelin fiyatı 399 dolar, GPS+ hücresel versiyon ise 499 dolardan satılacak.

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Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

APPLE WATCH SERİES 10 ÖZELLİKLERİ

Apple watch series 10, şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük ekrana sahip. Buna göre Watch Ultra'dan bile daha büyük bir ekranla geliyor. Bir önceki nesile göre de yüzde 30 daha büyük. Kullanıcılar, Posta ve Haberler gibi uygulamalarda daha fazla metin görebilecek.

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

Apple Watch Series 10'da ekran daha parlak olacak ancak burada kullanılan açılı LED teknolojisi, hem farklı açılardan ekranı görebilmeyi mümkün kılacak hem de enerji tasarrufu sağlayacak. Yarım saatte yüzde 80 şarj olabilen bu model, performanstan ödün vermeksizin yüzde 30 daha küçük mikrofonu ve verimliliği öne çıkaran tasarımıyla en ince Apple Watch olmayı başarıyor. Metal arka kısım ise cihazın şarj performansını da arttırıyor.

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! Apple watch 10 ne kadar, kaç TL, özellikleri neler, kullanıcılarına ne vadediyor?

Yeni akıllı saatte, dört neural engine çekirdeğine sahip bir S10 işlemci bulunuyor. Bu işlemci ve yapay zekâ becerileri sayesinde akıllı saatte düşme ve çarpışma tespitini algılayan sensörler yer alıyor. Arka plan sesinden kullanıcı sesini de ayırabilen Apple Watch Series 10, ses tanıma ve çeviri özelliklerine de sahip.

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