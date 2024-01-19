Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:09

Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin noterlerde kurbanlarını "Paran geliyor, birazdan hesabına geçecek merak etme" gibi sözlerle kandırarak otomobilleri üzerlerine aldıkları saptandı. Noterde okuma yazma bilmeyen kadın şebeke üyesinin parmak basarak, kurbanının otomobilini üzerine aldığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı

DHA
Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

Noterde parmak basarak dolandırdı. İnanılmaz olay İstanbul'da yaşandı... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturmada 23 kişilik şebekeye operasyon yapıldı.

Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

Asayiş Şube müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese yapılan baskınlarda, ikisi kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi.

Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

Kurbanlarını "Biz esnafız, marketlerimiz var" gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay" gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi. Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.

Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: İŞTE O ANLAR!
Yapılan soruşturmada gözaltında bulunan bir kadın şebeke üyesinin otomobilin satış işlemi yapıldığı sırada noterdeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okuma yazma bilmeyen kadının, noter görevlisinin önüne koyduğu evraklara parmak bastığı ve otomobilin satışını üzerine aldığı görüldü.

Okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak dolandırdı | Video

SON DAKİKA