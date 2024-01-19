Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!

Kurbanlarını "Biz esnafız, marketlerimiz var" gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay" gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi. Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.