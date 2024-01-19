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Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:09
Araba satışında inanılmaz oyun: Noterde parmak basarak dolandırdı!
İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin noterlerde kurbanlarını "Paran geliyor, birazdan hesabına geçecek merak etme" gibi sözlerle kandırarak otomobilleri üzerlerine aldıkları saptandı. Noterde okuma yazma bilmeyen kadın şebeke üyesinin parmak basarak, kurbanının otomobilini üzerine aldığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı